Масштабный гранд-макет Екатеринбурга планируют создать к 300-летию города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Екатеринбуржцы выбрали три лучших проекта жителей для развития города к его 300-летию на форуме "Екатеринбург 300", они получат поддержку при реализации. В их число вошли создание масштабного гранд-макета Екатеринбурга, проект по созданию в городе филиалов экологических центров "Немузей мусора" и проведение международного кинофестиваля "Неизвестные", передает корреспондент ТАСС.

"[Победили:] Гранд-макет, <...> "Немузей мусора", <...> фестиваль "Неизвестные", - объявили на форуме.

Как отметила на форуме заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева, всего в финал конкурса прошли 30 проектов различных направлений от горожан и организаций. Инициативы направлены на изучение и представление истории города, его продвижение, развитие культуры, образования, экологии. В частности, инициативные группы предлагали к 300-летию города создать под Екатеринбургом палеодеревню, снять различные короткометражные фильмы и мультфильмы о городе и его истории, создать электронный каталог похороненных в Екатеринбурге известных людях, рассказав об их жизни и деятельности, начать работу над каталогами флоры и фауны города, создать, web-реставрации различных исторических зданий и районов, а также предложили новые идеи по использованию общественных пространств и старинных усадеб, школу уральских ювелиров и многое другое. Путем голосования зрителей были определены три проекта, которые будут поддержаны организаторами форума и его партнерами.

Для создания гранд-макета Екатеринбурга потребуется 5 млн рублей. "Я думаю, что многие из вас видели гранд-макет России в Санкт-Петербурге, совсем недавно на площадке ВДНХ открылся гранд-макет Москвы, и каждый год сотни тысяч туристов и жителей посещают эти экспонаты, мы уверены, что столица Урала достойна своего гранд-макета. <...> Макет будет выполнен по 3D технологии на основе 3D-моделирования и 3D-печати, интерактивное управление макетом позволит визуализировать исторические границы Екатеринбурга на момент основания, на начало и конец каждого столетия, <...> ну и, конечно же, дополненная реальность добавляет неограниченные возможности по информационному наполнению этого макета. Мы разместим его в главной экспозиции Музея архитектуры и дизайна в самом центре города- в историческом сквере", - рассказала на презентации проекта директор музея Елена Штубова, добавив корреспонденту ТАСС, что благодаря презентации на площадке разработчики проекта ожидают привлечение инвесторов и партнеров, а макет удастся завершить к 2023 году.

О проекте "Екатеринбург-300"

Ранее ТАСС сообщал, что Музей истории Екатеринбурга запустил интернет-площадку для презентации и поддержки креативных проектов по развитию города. "Екатеринбург 300" - это место, где горожане и организации могут предложить проекты к трехсотлетию города и найти поддержку собственных идей. Проект объединяет представителей городских сообществ, бизнеса и власти, готовых вкладывать ресурсы в развитие города, экспертов, желающих поделиться профессиональным опытом и помочь городским проектам стать лучше.

Празднование 300-летия запланировано на 2023 год. В декабре 2018 года сформирован оргкомитет по подготовке юбилею. Екатеринбург - уральский мегаполис с населением около 1,5 млн человек, четвертый по численности в России после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Его история началась в 1723 году, когда на железоделательном заводе у реки Исеть был осуществлен пробный пуск ковочных молотов и начало работу самое технологически совершенное металлургическое предприятие того времени.