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Сбор урожая в Тюменской области вырос на 2,6%, несмотря на засушливое лето

Глава региона Александр Моор отметил, что агропромышленный комплекс легче других прошел период пандемии

ТОБОЛЬСК/ Тюменская область/, 1 декабря. /ТАСС/. Объем производства сельскохозяйственной продукции в Тюменской области вырос в 2020 году на 2,6% по сравнению с прошлым годом, несмотря на пандемию и засушливое лето, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор президенту РФ Владимиру Путину после посещения комплекса "Запсибнефтехим".

"Сельское хозяйство и в целом агропромышленный комплекс легче других прошел период пандемии. Они у нас не закрывались, все время работали. Был непростой год с точки зрения погодных условий. Две недели в Тюменской области стояла погода плюс 36 градусов. Тем не менее мы собрали неплохой урожай - 102,6% по объемам производства сельского хозяйства мы в 2020 году показываем", - сказал он.

Путин в последний раз посещал Тобольск в октябре 2013 года. Тогда он также проводил в городе совещание по вопросам развития нефтехимической промышленности. В первый раз президент побывал в Тобольске в марте 2003 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
Пандемия COVID-19
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