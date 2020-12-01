Сбор урожая в Тюменской области вырос на 2,6%, несмотря на засушливое лето

ТОБОЛЬСК/ Тюменская область/, 1 декабря. /ТАСС/. Объем производства сельскохозяйственной продукции в Тюменской области вырос в 2020 году на 2,6% по сравнению с прошлым годом, несмотря на пандемию и засушливое лето, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор президенту РФ Владимиру Путину после посещения комплекса "Запсибнефтехим".

"Сельское хозяйство и в целом агропромышленный комплекс легче других прошел период пандемии. Они у нас не закрывались, все время работали. Был непростой год с точки зрения погодных условий. Две недели в Тюменской области стояла погода плюс 36 градусов. Тем не менее мы собрали неплохой урожай - 102,6% по объемам производства сельского хозяйства мы в 2020 году показываем", - сказал он.

Путин в последний раз посещал Тобольск в октябре 2013 года. Тогда он также проводил в городе совещание по вопросам развития нефтехимической промышленности. В первый раз президент побывал в Тобольске в марте 2003 года.