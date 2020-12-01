Губернатор Тюменской области назвал пять приоритетных направлений для инвестиций в регион

ТОБОЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. Основными направлениями для привлечения инвестиций в Тюменскую область станут нефтегазохимия, нефтегазовый сервис, лесопереработка, агропромышленный комплекс и туризм, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор президенту РФ Владимиру Путину после посещения комплекса "Запсибнефтехим"

"Для себя видим пять основных направлений привлечения инвестиций. Это известная для нас нефтегазохимия, нефтегазовый сервис и промышленное производство, ориентированное на продукцию для нефтегазовых компаний, это лесопереработка, здесь есть над чем работать: у нас 16 млн кубов леса, готовим в лучшем случае 2 млн [кубометров], агропромышленный комплекс высокорентабелен, и пятая сфера - это туризм", - сказал он.

Моор отметил, что в регионе отмечается спад объема инвестиций в 2019 и 2020 годах. Причиной, отметил он, является окончание фазы инвестиций в проект "Запсибнефтехим", который был самым крупным инвестпроектом на территории области. При этом в 2020 году за счет системных мер регион, по словам губернатора, вышел в небольшой плюс по отношению к прошедшему периоду.

Путин провел в Тобольске совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли. В последний раз посещал Тобольск в октябре 2013 года. Тогда он также проводил в городе совещание по вопросам развития нефтехимической промышленности. В первый раз президент побывал в Тобольске в марте 2003 года.