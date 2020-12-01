Власти Тюменской области отмечают устойчивое снижение безработицы в регионе

ТОБОЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. Устойчивое снижение безработицы наблюдается в настоящее время на рынке труда в Тюменской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор президенту РФ Владимиру Путину после посещения главой государства комплекса "Запсибнефтехим".

"В 2020 году ситуация на рынке труда по занятости в целом была характерна для многих регионов - с апреля рост, в пике у нас был 5,8% [уровень безработицы], и [затем] устойчивое снижение. На сегодняшний день количество вакансий, которые на рынке [труда], больше, чем зарегистрировано безработных", - сказал он.

Путин провел в Тобольске совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли. В последний раз он посещал Тобольск в октябре 2013 года. Тогда он также проводил в городе совещание по вопросам развития нефтехимической промышленности. В первый раз президент побывал в Тобольске в марте 2003 года.