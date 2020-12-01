Почти 45% безработных в УрФО получают пособие по безработице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Пособие по безработице в Уральском федеральном округе (УрФО) получают почти 45% жителей округа. Всего в УрФО зарегистрировано более 280 тыс. безработных граждан, сообщается на сайте полномочного представителя президента в УрФО.

"44,7% безработных получают пособие по безработице (126,4 тыс. человек), из них 28,5% получают максимальное пособие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за период с 1 апреля по 1 декабря 2020 г. численность зарегистрированных безработных в УрФО увеличилась в 4,49 раза и составила 283,1 тыс. человек. На начало декабря, по данным полпредства, 88,9% безработных поставлены на учет дистанционно.