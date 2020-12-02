Арестованный в России бразилец попросил политическое убежище

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Гражданин Бразилии Эдуард Фаузи, арестованный в РФ и обвиняемый на родине в нападении на продюсерскую студию в Рио-де-Жанейро в декабре 2019 года, попросил политического убежища в России. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Виталий Черных.

В декабре 2019 года мужчина был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро, разыскивался по линии Интерпола. Газета Globo сообщала, что Фаузи, покинувший Бразилию после преступления, обнаружен в Москве, где проживал у матери своего ребенка.

"Заявление [о предоставлении политического убежища] принято, время для рассмотрения три месяца, ему сказали, что ответ будет ориентировочно 23 февраля. Бразилия запрос на экстрадицию планирует направить, но запрос во всей полной и подробной форме до сих пор не пришел, при этом мы должны понимать, что по договору между Россией и Бразилией предусмотрен трехмесячный срок на подобную коммуникацию, соответственно, он был задержан 4 сентября, получается, 3 декабря этот срок истекает", - сказал Черных.

По словам адвоката, в Бразилии Фаузи инкриминируется покушение на убийство. "Время было 4 часа утра, в здании, кроме охранника, который мог покинуть студию из любого выхода, никого не было. Фаузи, единственного, обвиняют в покушении на убийство, остальные, кто кидал бутылки, проходят свидетелями по делу. То есть, по версии следствия, они покушались на убийство охранника, но они даже не знали, что он был там. Это был демарш, хулиганская акция", - пояснил Черных.

Пять человек напали на студию в Рио-де-Жанейро ночью 24 декабря 2019 года, накануне католического Рождества, забросав ее дверь бутылками с зажигательной смесью. Преступление вызвало широкий общественный резонанс. Причиной агрессии стал выпуск творческим коллективом студии, специализирующейся на юмористическом жанре, короткометражного фильма, в котором Иисус изображался геем. Фаузи был арестован Ленинским районным судом Екатеринбурга, 19 ноября Свердловский областной суд оставил в силе продление ареста до 6 марта.