Девочка, которую мать держала в шкафу, готова к выписке из больницы в Екатеринбурге

"Я с больницей на связи, <...> все медицинские показания говорят о том, что время подходит к выписке. <...> Это радует, что есть основания для выписки девочки из больницы", - сказал он.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Госпитализированная с дистрофией девочка из уральского Карпинска, которую мать с рождения прятала в шкафу, по медицинским показаниям готова к выписке из больницы, сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков.

Мороков добавил, что в рамках следственных действий идет генетическая экспертиза. "Нужно определять точную дату рождения, <...>, нужно определять родство. Как только закончатся мероприятия, будут нормативно-правовые основания работать по жизнеустройству девочки", - добавил он. Детский омбудсмен уточнил, что сейчас нормативно-правовых оснований передавать кому-либо ребенка после выписки нет.

Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жительницы Карпинска, которая подозревается в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. В прокуратуре Свердловской области уточняли, что также возбуждено уголовное дело по статье "Истязание".

По данным местных СМИ, 37-летняя жительница Карпинска родила ребенка около полугода назад и все это время прятала его в сумке в шкафу. Девочку случайно обнаружили подруги женщины во время застолья, вызвали скорую помощь и полицию.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что подозреваемая в женской консультации в период беременности на учете не состояла и в момент родов за помощью к врачам не обращалась. Женщина воспитывает еще двух детей: девочку трех лет и сына 13 лет. Семья на учете в ПНД не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало.