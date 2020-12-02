Спикер Екатеринбургской городской думы заразился коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в среду.

"К сожалению, новая коронавирусная инфекция не обошла стороной и меня. В настоящее время я прохожу лечение, состояние хорошее, болезнь протекает в легкой форме. Некоторое время буду не на связи, так как необходимо быстро восстановиться, чтобы Дума могла выполнить все свои планы в текущем непростом году", - написал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе гордумы, обязанности председателя сейчас исполняет его заместитель Виктор Тестов. "Работа идет в плановом режиме, переноса заседаний нет", - добавили в пресс-службе.

По данным оперштаба Свердловской области, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 46 693. Вылечились 38 914 человек, 1 037 умерли.