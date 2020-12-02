Свердловские лесничества разрешат жителям самостоятельно срубить новогоднюю ель в лесу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Лесничества Свердловской области предоставят жителям возможность самостоятельно срубить ель или сосну на новогодний праздник. Такой услугой свердловчане смогут воспользоваться с 16 до 31 декабря, сообщили в департаменте информационной политике региона.

"Заявление в лесничестве могут принять и раньше, но сроки рубки новогодних деревьев установлены областным законом с 16 по 31 декабря. На место рубки проводит сотрудник лесничества. Обычно это места противопожарных разрывов, участки под линиями электропередач, около нефте- и газопроводов и вдоль автомобильных дорог. Ущерба лесному хозяйству такая рубка не наносит, поскольку хвойный молодняк в этих местах все равно необходимо убирать", - приводят в департаменте слова министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова.

В департаменте отметили, что для похода в лесничество жителям необходимо будет подать заявление, оплатить квитанцию и оформить "Договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории Свердловской области". Оформленный договор также позволит законно перевозить срубленную ель по дорогам области. В этом году стоимость одной ели до одного метра составит 57 рублей 7 копеек, а если дерево свыше 4 метров - 285 рублей 35 копеек.

В 2019 году жители Свердловской области, по данным департамента, в рамках закона и под руководством сотрудников лесничеств срубили 15 385 новогодних деревьев. Больше всего выписанных хвойных деревьев в прошлом году было в Красноуфимском, Нижне-Сергинском, Свердловском и Сысертском лесничествах.

Уточняется, что рубка без разрешительных документов преследуется по закону и влечет за собой штрафы.