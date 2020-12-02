Центр одаренных детей по типу "Сириуса" появится в Курганской области в 2022 году

ТАСС, 2 декабря. Центр одаренных детей, аналогичный "Сириусу", появится в Курганской области в 2022 году. Об этом заявил во вторник на уральском конвенте "Бизнес без границ: создаем пространство возможностей вместе с Национальной технологической инициативой (НТИ)" заместитель губернатора региона по экономической политике Владимир Архипов.

"В 2022 году в Курганской области на базе лицея-интерната <...> мы планируем открытие по аналогии "Сириуса" центра одаренных детей. Денежные средства уже предусмотрены", - сказал он, не уточнив сумму инвестиций в проект и источники финансирования.

Архипов также сообщил, что власти региона планируют переоснастить 270 образовательных организаций за четыре года по программе "Цифровая образовательная среда", открыть до конца года в Шадринске детский технопарк "Кванториум" (ранее такой центр уже начал работу в Кургане). Он отметил, что в регионе также открывают в этом году IT-институт и IT-колледж, благодаря чему IT-специальности получат 1,5 тыс. ребят, деньги для этого были привлечены из внебюджетных средств.

"Будущее за цифровизацией, за развитием IT-сферы. К сожалению, до настоящего времени плотно никто этим вопросом не занимался. <...> Видно, что сейчас команда Курганской области работает как раз по всем направлениям, привлекаем квалифицированные кадры из других регионов", - добавил замгубернатора.

АНО "Национальная технологическая инициатива" при поддержке Фонда Росконгресс собрала глав 85 регионов и тысячи предпринимателей со всей страны на онлайн-конвент "Бизнес без границ: создаем пространство возможностей вместе с НТИ" с 30 ноября по 9 декабря. Организационные партнеры онлайн-конвента "Бизнес без границ": Фонд Росконгресс, АСИ, РВК, Фонд "Сколково", НИУ ВШЭ, Фонд содействия инновациям, "Деловая Россия", Университет 20.35, сеть "Точек кипения", Кружковое движение НТИ.