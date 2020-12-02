Облигационный транш Свердловской области может быть сокращен за счет бюджетных кредитов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Свердловская область может сократить размер облигационного транша в 10 млрд рублей в 2020 году после подписания закона об увеличении сроков предоставления бюджетного кредита субъекту РФ, сообщила журналистам заместитель губернатора региона - министр финансов Галина Кулаченко.

26 ноября Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается увеличить срок предоставления субъекту РФ или муниципальному образованию бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета со 180 до 240 дней, установив дату его возврата - не позднее 15 декабря.

"Это [вступление в силу закона об увеличении срока бюджетного кредита для субъекта РФ] сэкономит достаточно большой объем [средств]. Поэтому последний транш по облигациям в 10 млрд рассматривается как потенциальный. Возможно, мы его будем разбивать. <…> Если успеем, то облигационный заем по этому году мы сократим", - сказала она.

По словам Кулаченко, такой механизм казначейских кредитов существенно экономит средства на обслуживании госдолга, так как проценты по данным займам составляют 0,1%, и впоследствии позволит "перекредитоваться", получив уже бюджетный кредит от Минфина РФ. Она добавила, что, в отличие от казначейских кредитов, облигационные займы размещаются на срок до 7 лет. Всего на 2020 г. был предусмотрен выпуск облигаций на 50 млрд руб., на 40 млрд руб. из которых размещение уже прошло. Кулаченко отметила высокий спрос на облигации региона, что говорит о хорошем кредитном рейтинге.

24 ноября сообщалось, что Свердловская область разместила на Московской бирже государственные облигации на сумму 10 млрд рублей со сроком обращения в 4 года. Данный выпуск стал четвертым за год. Ранее, по данным областного Минфина, регион разместил облигации в июне объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 5 лет, в июле - объемом 12 млрд рублей и сроком обращения 7 лет и в ноябре - объемом 8 млрд рублей и сроком обращения 7 лет.

По информации на 1 октября, государственный долг Свердловской области составляет 95,2 млрд руб.