Свердловская область получила федеральных целевых трансфертов на 19 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Свердловская область получила 19,1 млрд руб. за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета и за счет поступления средств от госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ, эти средства будут учтены при рассмотрении законопроекта о бюджете региона на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг. во втором чтении, сообщила журналистам заместитель губернатора региона - министр финансов Галина Кулаченко.

"Мы сосредоточились на том, чтобы определить приоритеты и где-то перераспределить те ассигнования, которые были представлены к первому чтению. Самый большой объем, мы, конечно, получили ко второму чтению [законопроекта о бюджете региона на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг.] - это порядка 19,1 млрд. В том числе основное направление - это здравоохранение. На здравоохранение - порядка 2,8 млрд руб. [выделено]", - сказала она.

Как пояснили ТАСС в региональном Минфине, 16,6 млрд руб. будут предоставлены в качестве безвозмездных поступлений из федерального бюджета и 2,5 млрд рублей за счет поступления средств от госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ. В частности, средства пойдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, на региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения, на ежемесячные выплаты семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства, на организацию бесплатного горячего питания младших классов.

Кулаченко добавила, что также ко второму чтению за счет поступлений были пересмотрены расходы на выплаты детям - они составят порядка 1 млрд руб., 161 млн руб. направят на газификацию, инвестрасходы по туристическо-рекреационному кластеру "Гора Белая" составят 200 млн руб., и 250 млн руб. заложены на содержание кластера, 40 млн руб. выделят особой экономической зоне "Титановая долина" на обслуживание кредитных ресурсов второй очереди. По словам регионального министра финансов, 620 млн руб. предусмотрено на финансовый резерв по борьбе с пандемией.

В соответствии с принятым в первом чтении проектом закона о бюджете региона на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг., доходы области в 2021 г. году составят 259,1 млрд руб., расходы - 299,8 млрд руб. Таким образом, дефицит регионального бюджета в следующем году составит 40,6 млрд руб. В 2020 г. в соответствии с последними поправками к закону о бюджете он составляет 29,4 млрд руб. В 2022 г. доходы бюджета Свердловской области планируются на уровне 267,5 млрд руб., расходы - 278 млрд руб., в 2023 г. - 285,5 млрд и 295,2 млрд руб. соответственно. Верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области по состоянию на 1 января 2022 г. устанавливается в размере 161,4 млрд руб.