Фестиваль Урал Мороза соберет под Екатеринбургом сказочных героев из регионов страны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Фестиваль "День рождения Урал Мороза" соберет 5 декабря сказочных героев со всей страны в арамильском "Парке сказов" в Свердловской области - первом тематическом парке на Урале. Здесь пройдут снежные баталии, квест, конкурс пап, файер-шоу, конкурс снеговиков и другие развлечения, сообщается на официальном портале парка.

"5 декабря в "Парке сказов" состоится фестиваль "День рождения Урал Мороза", на который приедут сказочные герои со всей страны", - говорится в сообщении.

Торжественное открытие фестиваля пройдет в 10:00 мск, Урал Мороз представит своих сказочных друзей со всех уголков России. Также в этот день гостей ждет квест с Бабой-ягой и другими сказочными персонажами, снежные баталии, соревнования для пап в ролях Деда Мороза, конкурс красоты снеговиков, файер-шоу, фейерверк и другие развлечения.

Как в свою очередь уточнил ТАСС пресс-секретарь парка Влад Бородин, в этом году на фестиваль впервые приедет алтайский Дед Мороз. Также его посетят Тол Бабай (удмуртский Дед Мороз), Елена Прекрасная и Кощей Бессмертный (их резиденция расположена в Курганской области), Жар-птица и Конек-Горбунок (Тюменская область), Кокованя и Даренка (Свердловская область).

Он добавил, что в этом году из-за ситуации с пандемией коронавируса организаторы планируют принять максимум тысячу гостей, тогда как ранее их число достигало 5 тыс. Также планируется не допускать массовых скоплений людей, рассредоточивать их по территории площадки. Кроме того, будет уменьшено количество мероприятий в помещениях, количество людей в группах гостей.

О фестивале

Урал Мороз - главный зимний волшебник на Урале. Первый раз организаторы смогли пригласить сказочных героев со всей России на его день рождения в 2018 году, тогда на праздник прибыли девять персонажей.

"Парк сказов" - первый на Урале семейный тематический парк, посвященный традиционной уральской народной культуре, сказам Павла Бажова и русской сказке. Идея создания парка - сохранить историю и культуру Урала, возродить его традиции и познакомить с туристскими брендами Свердловской области.