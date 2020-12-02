На благотворительном аукционе "Екатерининская ассамблея" представят 14 лотов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Четырнадцать лотов, в том числе приглашение в театр от Ингеборги Дапкунайте и уникальный малахитовый стол, представят на благотворительном аукционе "Екатерининская ассамблея", который пройдет 4 декабря. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

"Список из 14 лотов утвержден. В частности, актриса Ингеборга Дапкунайте представит приглашение на спектакль "Разбитый кувшин" режиссера Тимофея Кулябина на две персоны в Театре Наций с проживанием в 5-звездночном отеле и возможностью побывать за кулисами театра в компании актрисы. Основатель и владелец ГК "Сима-Ленд" Андрей Симановский заявил в качестве лота существующий в единственном экземпляре малахитовый стол, сделанный в традициях уральской школы камнерезного искусства по технологии "русская мозаика XVIII века", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Антон Шипулин представил на аукцион беговые лыжи Fisher, на которых он выступал на Олимпиаде-2014. Еще одним лотом стал абонемент в VIP-ложу на шесть матчей футбольного клуба "Урал", действительный на 15 персон. Его предоставил президент ФК "Урал" Григорий Иванов. Генеральный директор компании "Форэс" Сергей Шмотьев выставил на аукцион изделия камнерезного искусства. Генеральный директор АК "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов представит футболку сборной России с автографами футболистов с Чемпионата мира - 2018, а директор "Малышева 73" Игорь Заводовский - наградные императорские золотые часы начала XX века.

Деньги, вырученные в 2020 году на благотворительном аукционе, направят в Верхнепышминскую школу-интернат имени Станислава Мартиросяна для детей с нарушениями зрения. Стоимость билета составит 40 000 рублей. Средства, собранные от продажи билетов, также будут направлены на реализацию благотворительных проектов.

Крупнейший на Урале благотворительный проект "Екатерининская ассамблея", названный в честь святой великомученицы Екатерины - покровительницы Екатеринбурга, проводят с 2011 года. Его главным событием является аукцион, на котором в качестве лотов выставляют предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные в ходе аукциона средства идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта.