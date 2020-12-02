В Свердловской области разрешат проведение новогодних утренников с учетом ограничений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области разрешат проведение новогодних утренников для детей с учетом соблюдения ограничений. Так, учреждениям культуры рекомендовано ограничивать наполняемость помещений 50% от вместимости, а при выдаче подарков минимизировать контакты, сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Будут и утренники, и елки. Другое дело, что их формат будет изменен, и нам бы очень хотелось, чтобы праздники впоследствии не сменились на какие-то более печальные мероприятия, связанные с необходимостью лечиться от полученной инфекции. <…> Чтобы этого не случилось подготовлены специальные методические рекомендации, согласованные с Роспотребнадзором, они отправлены во все образовательные учреждения и учреждения культуры", - сказал Креков.