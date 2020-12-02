В Свердловской области разрешат проведение новогодних утренников с учетом ограничений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области разрешат проведение новогодних утренников для детей с учетом соблюдения ограничений. Так, учреждениям культуры рекомендовано ограничивать наполняемость помещений 50% от вместимости, а при выдаче подарков минимизировать контакты, сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.
"Будут и утренники, и елки. Другое дело, что их формат будет изменен, и нам бы очень хотелось, чтобы праздники впоследствии не сменились на какие-то более печальные мероприятия, связанные с необходимостью лечиться от полученной инфекции. <…> Чтобы этого не случилось подготовлены специальные методические рекомендации, согласованные с Роспотребнадзором, они отправлены во все образовательные учреждения и учреждения культуры", - сказал Креков.
Как отметил Креков, учреждения культуры могут провести новогоднее мероприятие с учетом наполняемости помещений на 50%, соблюдением дистанции и обязательным ношением масок и регулярной обработкой рук. Выдача подарков также должна быть организована таким образом, чтобы минимизировать контакты между людьми. Традиционные новогодние елки в школах также могут пройти для отдельного класса или для большей группы детей, но наполняемость помещения не должна превышать 50%. Хороводы водить не рекомендуется, отметил Креков.
Общее количество выявленных в регионе случаев заражения коронавирусом превышает 47 тысяч. В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины, работает ряд предприятий сферы услуг. Размещение зрителей в фан-зонах концертов запрещено, детские игровые комнаты в торговых центрах закрыты, работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Зрители не могут присутствовать на спортивных и физкультурных мероприятиях в закрытых помещениях, массовые и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей. В регионе также был продлен до 7 декабря режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.