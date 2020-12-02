Еще две свердловские больницы возвращаются к плановой помощи после лечения COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Две больницы в Свердловской области вернутся к оказанию плановой медицинской помощи на этой неделе, сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

26 ноября, в оперативном штабе сообщали, что к плановой помощи возвращается перепрофилированный под лечение коронавируса областной центр медицинской реабилитации "Озеро Чусовское". Также принято решение об исключении из списка инфекционных стационаров отделения медицинского центра "Бонум".

"На этой неделе мы рассчитываем подготовить к освобождению еще два учреждения. <…> Это будет одна больница, связанная с оказанием плановой неотложной помощи, и одна больница небольшая. Вероятнее всего, что к числу небольших будут относиться койки, связанные с наркологией, потому что это востребованный вид медицинской помощи по целому ряду причин", - сказал Креков, выразив надежду, что возвращение перепрофилированных под лечение новой коронавирусной инфекции медучреждений будет регулярным.

Общее число случаев новой коронавирусной инфекции превышает в регионе 47 тысяч. В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины, работает ряд предприятий сферы услуг. 12 октября губернатор региона Евгений Куйвашев запретил размещение зрителей в фан-зонах концертов, закрыл детские игровые комнаты в торговых центрах и рекомендовал работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Зрители не могут присутствовать на спортивных и физкультурных мероприятиях в закрытых помещениях, другие массовые мероприятия и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей. В регионе продлена до 7 декабря самоизоляция для жителей от 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями.