Сотрудники тюменской колонии пресекли доставку на территорию 500 запрещенных предметов

ТЮМЕНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники исправительной колонии № 2 с помощью служебной собаки пресекли доставку около 500 запрещенных предметов на территорию учреждения, их пытались провезти в двух металлических трубах, залитых с торца бетоном, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Тюменской области.

"На контрольно-пропускном пункте при досмотре автомобиля "Газель" в двух металлических трубах, залитых с торца бетоном, были обнаружены и изъяты 33 сотовых телефона, 39 зарядных устройств, 31 гарнитура к мобильным устройствам, портативное зарядное устройство, 5 флеш-карт, колода карт, батарея для сотового телефона, 15 адаптеров для флеш-карт, 360 сим-карт", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что доставить запрещенные предметы в колонию пытался 43-летний водитель грузовой машины, завозивший в учреждение груз для работы на производстве ИК-2. По факту попытки передачи запрещенных предметов собран первичный материал и составлен протокол административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.12. КоАП РФ.