В Челябинской области за сутки выявили максимальное с осени число заразившихся COVID-19

ЧЕЛЯБИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Медики зафиксировали 298 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Челябинской области за прошедшие сутки, это максимальный показатель, начиная с 1 сентября. Общее количество заражений в регионе впервые превысило 27 тыс., следует из материалов областного Минздрава.

По статистике Минздрава Челябинской области, в сентябре фиксировалось ежедневно менее 100 новых случаев заражения, в октябре была преодолена отметка в 150 заражений в день, в ноябре регион перешагнул порог в 170 случаев.

"На утро 2 декабря в регионе подтверждено 27 239 случаев заражения коронавирусом (плюс 298 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 8 918 человек. Всего 17 375 пациентов выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в материалах Минздрава региона.

В Челябинской области действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. Разрешено проведение на территории региона спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости.