Около 165 млн руб. направили на благоустройство территорий Сургутского района в 2020 году

СУРГУТ, 2 декабря. /ТАСС/. Объем средств, направленных на благоустройство городских и сельских поселений Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в текущем году, составил порядка 165 млн рублей. Об этом журналистам в среду сообщила заместитель главы района Дина Кузьмина.

"На благоустройство территорий в этом году было выделено 165 млн рублей, на 2021 год на эти цели будет направлено еще 160 млн рублей", - пояснила Кузьмина.

Она уточнила, что на средства районного бюджета удалось отремонтировать общественные пространства, построить многофункциональные детские площадки, скейт-парки, а также спортивные площадки практически во всех городских и сельских поселениях района.

"В этом году только не удалось реализовать проект многофункционального проекта с закрытой хоккейной площадкой в сельском поселении Локосово. Работы были перенесены на следующий год по причине пандемии коронавируса. Нам бы хотелось, чтобы в районе появлялось все больше новых проектов, чтобы местные жители чувствовали, что они живут в достойном районе", - добавила Кузьмина.

Ранее глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщал, что нефтегазодобывающие компании, работающие на территории муниципального образования, также вкладывают сотни миллионов рублей в развитие и благоустройство поселений.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.