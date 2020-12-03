Военные медики помогли организовать работу медучреждений в Курганской области

ТАСС, 3 декабря. Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России и представители Департамента здравоохранения Курганской области оказали помощь в организации деятельности четырех медучреждений в Шадринском районе, предназначенных для лечения новой коронавирусной инфекции, сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа.

"В ходе рабочей поездки военные медики оказали помощь в организации работы поликлиник, сортировочной площадки, перепрофилированного госпиталя для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, а также детской больницы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты Минобороны совместно с сотрудниками госпиталя провели осмотры пациентов терапевтического отделения и реанимации, оптимизировали режимы кислородотерапии и определили группы пациентов, нуждающихся в продолжении лечения в центре респираторной поддержки в Кургане.

"Особенное внимание военные медики уделили организации работы детской больницы при приеме детей с диагнозом COVID-19 и прогнозирования распространения инфекции среди пациентов в возрасте до 14 лет. В ходе своей работы военные врачи поделились опытом по проведению первичных осмотров пациентов и ведению больных COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении", - добавили в пресс-службе.

Также специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России скорректировали проведение противоэпидемических мероприятий в Шадринском геронтологическом центре для престарелых и инвалидов, входящие в группу риска по возрасту и наличию сопутствующих заболеваний.

О сводном отряде Минобороны

Сводный медицинский отряд Минобороны России состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.