В Курганской области возбудили дело после покупки некачественного жилья для детей-сирот

ТАСС, 3 декабря. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по итогам проверки дома для сирот в городе Щучье Курганской области после появления в интернете информации о плохих условиях проживания в нем из-за технического состояния здания. Стоимость приобретенного местными властями некачественного жилья составила более 7,5 млн рублей. Об этом сообщается в четверг на сайте СК РФ.

"12 ноября 2020 года на одном из информационных порталов размещена статья о том, что в доме для сирот, расположенном в городе Щучье, который был сдан в эксплуатацию в 2014 году, в настоящее время проживание невозможно в связи с его техническим состоянием. Следственными органами СК РФ по Курганской области в связи с публикацией указанного материала проведена доследственная проверка, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.

Установлено, что строительные работы по возведению двухэтажного восьмиквартирного жилого дома для сирот осуществила в 2013 году компания "ПромСтройКонструкция". Но при этом строительной фирме администрацией города не выдавалось разрешение на строительство жилого дома, а необходимая проектная документация на объект капитального строительства отсутствовала.

"В ходе производства работ застройщиком были допущены грубые нарушения строительных норм и правил, в связи с чем указанный дом изначально был непригоден для проживания. Несмотря на это, чиновники администрации города Щучье, явно выходя за пределы своих должностных полномочий и осознавая, что разрешение на строительство и необходимая проектная документация у ООО отсутствует, выдали застройщику разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию. В апреле 2014 года администрацией Щучанского района восемь однокомнатных квартир в указанном доме без необходимой проверки качества приобретаемого жилья были выкуплены для дальнейшего обеспечения жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - сказали в ведомстве.

Стоимость приобретенных квартир составила более 7,5 млн рублей, они были переданы по договорам социального найма детям-сиротам. "В настоящее время проживание в доме невозможно в связи с его техническим состоянием", - подчеркнули в СК.