Свердловские власти в конце декабря решат вопрос продления дистанта иностранным студентам

КРАСНОТУРЬИНСК /Свердловская область/, 3 декабря. / ТАСС/. Решение о продлении рекомендаций по дистанционному образованию для иностранных студентов в Свердловской области в 2021 году будет принято в конце декабря. Об этом сообщил ТАСС замгубернатора Павел Креков.

"Это решение мы будем принимать к концу декабря, оно будет консолидировано с федерацией - Министерством науки и образования, а также обстановки, которая сложится", - сказал Креков.

В августе он говорил, что власти области рекомендовали иностранным студентам, которые находятся за пределами России, оставаться на дистанционном обучении до января. Он добавил, что студенты, которые не смогут остаться дома на дистанционном обучении, на две недели после прибытия будут помещены в обсерватор.