ЖК "Олимпия" в Тюмени планируют достроить в сентябре 2021 года

ТЮМЕНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Жилой комплекс "Олимпия" в Тюмени будет достроен группой компаний "Страна Девелопмент", более 200 дольщиков получат жилье в 2021 году, сообщило Главное управление строительства Тюменской области.

"Группа компаний "Страна Девелопмент" достроит ЖК "Олимпия" застройщика АО "Сибстройсервис". Для завершения строительства "Страна Девелопмент" инвестирует в проект более 260 млн рублей. Дом будет достроен в конце третьего квартала 2021 года, более 200 дольщиков и членов их семей получат свое жилье", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что компания обязуется достроить ЖК и необходимую инженерную инфраструктуру, а также завершить отделочные работы и работы по благоустройству.

Причиной смены застройщика стали жалобы жильцов на изменение срока сдачи ЖК. "Причиной нарушения сроков выполнения строительных работ стал дефицит денежных средств у компании-застройщика", - уточнили в ведомстве.