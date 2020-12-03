ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Фестиваль идей и технологий Rukami соберет более 200 участников в Екатеринбурге. Они представят проекты в сфере экологии, медицины, культуры, технологий, управления информацией, сообщила в четверг в Уральском региональном центре ТАСС руководитель фестиваля, директор Центра трансфера технологий и предпринимательства Уральского федерального университета (УрФУ) Нина Феодосиади.

В 2020 году в Екатеринбурге фестиваль пройдет с 11 по 13 декабря. Тема фестиваля "Мы - планета".

"Мы ожидаем, что самих участников будет более 200 коллективов, 200 проектов разных. <…> В фестивале будут представлены пять "континентов" - "Экология", "Медицина будущего", "Современное творчество", "Космос и кибертехнологии", "Управление информацией". Шестой континент будет объединять всех участников - это будет сцена мейкеров Rukami, где выступят хедлайнеры, пройдут различные виды шоу. <…> В рамках программы "Химик-блогер" Саша Иванов будет рассказывать про свои опыты, писатель-журналист Тим Скоренко будет представлять свои мастер-классы", - рассказала Феодосиади.

Она добавила, что гостей ждут, в частности, мастер-класс по созданию пневматических ракет, соревнования роботов, сборка и пилотирование дронов, раскрытие секретов кибербезопасности от "Лаборатории Касперского". Фестиваль пройдет для зрителей в онлайн-формате, трансляции будут идти из торгового центра "Мега" и "Екатеринбург Арены".

"Особенности нашей площадки - раскрытие разных талантов и качеств людей. <…> Участвуя в нашем фестивале, посетители смогут попробовать на себе мастер-классы и понять, в какой кружок им пойти, с каким мейкером интереснее дальше работать, познакомиться. И узнают в рамках наших направлений, какая отрасль им интересна. Это была основная задумка нашего фестиваля - что каждый человек уникален, и он в своей уникальности может найти то направление, в котором ему реализоваться, используя современные технологии", - подчеркнула Феодосиади.

Помимо основной программы организаторы запустили также конкурс экологических проектов, победитель которого сможет реализовать свою идею совместно с торговым центром "Мега", и конкурс видеороликов для медиафасада стадиона "Екатеринбург Арена" (принял четыре встречи чемпионата мира по футболу 2018 года) - работу победителя планируют разместить на медиафасаде. Победители также получат в подарок различные современные гаджеты.

О проекте

Rukami - это некоммерческий проект, инициированный АО "РВК" и реализуемый Фондом поддержки проектов НТИ. Проект утвержден Советом при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России в 2018 году как ключевой проект по реализации дорожной карты кружкового движения Национальной технологической инициативы. Он направлен на привлечение молодежи и широкой аудитории к техническому творчеству, созданию собственных проектов в кружках. В прошлом году участниками конкурса региональных операторов стали более 50 команд из разных регионов России, тогда право провести фестивали Rukami получили операторы из десяти городов.