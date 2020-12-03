ФАС проверит, с чем связан рост цен на КТ в медучреждениях Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Медицинские учреждения Свердловской области отчитаются о повышении цен на прохождение компьютерной томографии (КТ) перед управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Соответствующие запросы были направлены в учреждения из-за большого количества жалоб жителей региона на завышение цен, сообщил журналистам руководитель свердловского УФАС Дмитрий Шалабодов в четверг.
"В связи с тем, что большой спрос в настоящий момент намечается и имеет место быть на компьютерную томографию, конечно, цены [на прохождение КТ], так как они не регулируются, устанавливаются самостоятельно лечебными учреждениями, которые имеют подобное оборудование и лицензию на оказание медицинской деятельности. Сейчас мы, с учетом поступления жалоб [на рост цен на процедуры прохождения КТ], направили запросы во все медицинские организации, которые находятся на территории области и оказывают эти услуги, чтобы они нам дали пояснение, на каком основании цены имеют место роста", - сказал он.
По его словам, в регионе также фиксируются жалобы на дефицит ртутных градусников в аптечных сетях. Шалабодов пояснил, что сейчас проводится постепенно изъятие из оборота изделий, которые содержат ртуть в чистом виде, так как ранее РФ подписала Минаматскую конвенцию по ртути, предполагающую ограничение оборота ртути в бытовых условиях.
Ранее ТАСС сообщал, что нагрузка на КТ-центры увеличилась вдвое в регионе в период пандемии. В связи с этим многие медучреждения перепрофилированы в КТ-центры, постоянно закупаются новые томографы. Неделю назад замгубернатора области Павел Креков анонсировал приобретение еще трех новых томографов в муниципалитеты.
Общее количество зафиксированных в Свердловской области за время пандемии случаев новой коронавирусной инфекции составляет 47 445. Последние две недели фиксируется около 380 заразившихся ежедневно. В области продолжает действовать масочный режим в местах массового скопления людей и ряд ограничительных мер. Самоизоляция для жителей из групп риска продлена до 7 декабря.