ФАС проверит, с чем связан рост цен на КТ в медучреждениях Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Медицинские учреждения Свердловской области отчитаются о повышении цен на прохождение компьютерной томографии (КТ) перед управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Соответствующие запросы были направлены в учреждения из-за большого количества жалоб жителей региона на завышение цен, сообщил журналистам руководитель свердловского УФАС Дмитрий Шалабодов в четверг.

"В связи с тем, что большой спрос в настоящий момент намечается и имеет место быть на компьютерную томографию, конечно, цены [на прохождение КТ], так как они не регулируются, устанавливаются самостоятельно лечебными учреждениями, которые имеют подобное оборудование и лицензию на оказание медицинской деятельности. Сейчас мы, с учетом поступления жалоб [на рост цен на процедуры прохождения КТ], направили запросы во все медицинские организации, которые находятся на территории области и оказывают эти услуги, чтобы они нам дали пояснение, на каком основании цены имеют место роста", - сказал он.