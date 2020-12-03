Главную елку Екатеринбурга перенесли на следующий год из-за пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Главная новогодняя елка в Екатеринбурге, которая ежегодно проводится в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо", отменяется из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил директор МВЦ "Екатеринбург-Экспо" Игорь Данилов в четверг.

"К сожалению, в этом году ЭКСПО-Елка отменяется из-за коронавируса. Мероприятие переносится уже на 2021 год", - сказал он.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что в этом году на главной площади Екатеринбурга не будет построен ледовый городок. Планируется, что на Площади 1905 года традиционно будет установлена только елка. При этом ограждений на входе установлено не будет, чтобы не создавать очереди.

По данным оперштаба Свердловской области, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 47 445. Вылечились 39 674 человека, 1 060 умерли.