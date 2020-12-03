У работников на Бованенковском месторождении на Ямале выявили COVID-19

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Эпидемиологическая обстановка на Бованенковском месторождении (Ямало-Ненецкий АО), где у ряда работников на промысле был обнаружен коронавирус, в норме, сообщили ТАСС в пресс-службе "Газпром добыча Надым".

"Сотрудники "Газпром добыча Надым", работающие на Бованенковском месторождении, регулярно проходят тестирование на COVID-19. В настоящее время у ряда сотрудников выявлены положительные результаты теста. В основном они переносят заболевание бессимптомно. Эпидемиологическая обстановка на месторождении находится под контролем", - сказали в компании.

Ранее в соцсетях и некоторых уральских СМИ появилась информация о том, что коронавирус был подтвержден у 39 сотрудников "Газпром добыча Надым" и 70 работников подрядных организаций, осуществляющих деятельность на Бованенково. Основная их часть - 99% - переносят коронавирус бессимптомно.

В "Газпром добыча Надым" ТАСС сообщили, что эти данные попали в сеть по итогам обращения генерального директора "Газпром добыча Надым" Игоря Мельникова, которое было распространено среди работников Бованенковского месторождения в середине ноября 2020 года. Подлинность этого обращения в компании подтвердили, но подчеркнули, что документ предназначен для внутреннего пользования.

Медицинское оснащение

"Газпром добыча Надым" не сообщает актуальные цифры по количеству зараженных коронавирусом работников на Бованенковском месторождении. Но отмечает, что в медицинском комплексе, расположенном на промысле, на полную мощность работает ПЦР-лаборатория, обеспечен и поддерживается в необходимом количестве запас тестов, экспресс-анализов.

"Заболевшие, а также контактировавшие с ними лица и работники с признаками ОРВИ изолируются в специально подготовленных помещениях. Все работники, находящиеся под медицинским наблюдением, бесплатно обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами. Для экстренных случаев готовы палаты интенсивной терапии с койками, оснащенными подачей кислорода. В случае ухудшения состояния здоровья людей будут задействованы силы региональной санитарной авиации", - добавили в компании.

Также коронавирус не привел к нарушению графика работы вахтового персонала. "Перевозка вахтового персонала ведется по плану при благоприятных для полетов погодных условиях. Все финансовые обязательства перед работниками, связанные, в том числе, с оплатой больничных или ожиданием перевахтовки, "Газпром добыча Надым" исполняются в соответствии с трудовым законодательством и коллективным договором", - добавили в пресс-службе компании.

В конце марта сообщалось, что на Бованенково с подозрением на коронавирус были госпитализированы 20 вахтовиков с Бованенковского месторождения компании. На этом фоне "Газпром добыча Надым" с 27 марта полностью прекратил смену вахтового персонала как для своих работников, так и для подрядных организаций. Планировалось, что вахтовики, которые уже заехали на объекты к тому времени, должны были остаться там там как минимум до середины мая.

В начале апреля "Газпром добыча Надым" сообщила, что для предупреждения распространения коронавируса компания будет проводить полную двухнедельную изоляцию вахтового персонала под медицинским контролем перед их доставкой на месторождение. Сообщалось, что срок изоляции в общежитии приравнивался к нахождению на вахте и был оплачен полностью.

Добыча на Бованенковском месторождении все это время велась в штатном режиме.