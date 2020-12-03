В зоопарке Екатеринбурга впервые за последние 10 лет появится росомаха

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Коллекция животных екатеринбургского зоопарка пополнится росомахой в первой половине 2021 года. Редкое животное будет привезено из Москвы в честь 90-летия зоопарка Екатеринбурга, которое состоялось в 2020 году, сообщила ТАСС директор екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина.

"В рамках проведения юбилейных мероприятий нам были подарены 11 животных. Уже некоторые приехали в зоопарк, остальные будут приезжать в первую половину 2021 года. Из самых крупных - мы ждем росомаху из Московского зоопарка, но будет много карантинных мероприятий, и оформление много времени займет, особенно в части программы краснокнижных животных. <…> Но это то, чем точно освежится, пополнится наша коллекция", - сказала она.

В пресс-службе зоопарка ТАСС пояснили, что росомахи раньше были в зоопарке Екатеринбурга, но последние 10 лет эти животные не были представлены.

Уже сейчас в зоопарк приехали краснорукий тамарин, барсук, также сахарные поссумы из зоопарка Удмуртии. Прилепина добавила, что помимо устройства новых животных в зоопарке, в следующем году продолжится поиск пар для некоторых нуждающихся в этом животных.

Екатеринбургский зоопарк был основан в 1930 году и стал первым зоопарком, открытым в азиатской части России. В настоящее время в зоопарке находятся более 1 000 животных, которые относятся более чем к 350 видам. Ежегодно зоопарк посещает более полумиллиона посетителей.