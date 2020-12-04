В Свердловской области ожидают поступление почти 5 тыс. доз вакцины "Спутник V"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Первая крупная партия вакцины от коронавируса "Спутник V" - не менее 4,7 тыс. доз - поступит в Свердловскую область в ближайшие дни, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте в пятницу.
В сентябре правительство региона анонсировало поставку 3 730 доз вакцины от коронавируса до конца года. После распределения вакцины по регионам число доз увеличилось на тысячу. Ранее в Свердловскую область уже поступала пилотная партия вакцины для отработки вопросов организации прививочной кампании, например соблюдения условий хранения.
"Я, как, наверное, многие россияне, надеюсь, что масштабная вакцинация поможет нам как можно скорее справиться с коронавирусом. Первую достаточно крупную партию - не менее 4,7 тысячи доз "Спутника V" обещают прислать в Свердловскую область со дня на день", - написал он.
По словам главы региона, в первую очередь иммунизацию пройдут медики, работающие в инфекционных госпиталях, учителя и сотрудники правоохранительных органов. "Мы находимся в постоянном контакте с федеральным центром, отслеживая информацию о поставках, порядках иммунизации, выпуску вакцин. И готовы к тому, чтобы организовать процесс вакцинации", - отметил Куйвашев.
Общее количество зафиксированных в Свердловской области за время пандемии случаев заражения новой коронавирусной инфекцией составляет 47 445. Последние две недели фиксируется около 380 заразившихся ежедневно. В области продолжает действовать масочный режим в местах массового скопления людей и ряд ограничительных мер. Самоизоляция для жителей из групп риска продлена до 7 декабря.