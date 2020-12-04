В Свердловской области ожидают поступление почти 5 тыс. доз вакцины "Спутник V"

В сентябре правительство региона анонсировало поставку 3 730 доз вакцины от коронавируса до конца года. После распределения вакцины по регионам число доз увеличилось на тысячу. Ранее в Свердловскую область уже поступала пилотная партия вакцины для отработки вопросов организации прививочной кампании, например соблюдения условий хранения.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Первая крупная партия вакцины от коронавируса "Спутник V" - не менее 4,7 тыс. доз - поступит в Свердловскую область в ближайшие дни, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте в пятницу.

"Я, как, наверное, многие россияне, надеюсь, что масштабная вакцинация поможет нам как можно скорее справиться с коронавирусом. Первую достаточно крупную партию - не менее 4,7 тысячи доз "Спутника V" обещают прислать в Свердловскую область со дня на день", - написал он.

По словам главы региона, в первую очередь иммунизацию пройдут медики, работающие в инфекционных госпиталях, учителя и сотрудники правоохранительных органов. "Мы находимся в постоянном контакте с федеральным центром, отслеживая информацию о поставках, порядках иммунизации, выпуску вакцин. И готовы к тому, чтобы организовать процесс вакцинации", - отметил Куйвашев.

Общее количество зафиксированных в Свердловской области за время пандемии случаев заражения новой коронавирусной инфекцией составляет 47 445. Последние две недели фиксируется около 380 заразившихся ежедневно. В области продолжает действовать масочный режим в местах массового скопления людей и ряд ограничительных мер. Самоизоляция для жителей из групп риска продлена до 7 декабря.