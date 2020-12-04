В Курганской области разрешили проводить мероприятия с числом участников до 50

ТАСС, 4 декабря. Оперативный штаб Курганской области разрешил проведение массовых мероприятий с числом участников до 50 человек на открытых площадках с 15 декабря. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба губернатора.

"С 15 декабря на открытых площадках будет возобновлено проведение культурно-досуговых мероприятий с количеством участников до 50 человек", - говорится в сообщении.

В регионе до конца года действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. Кафе и рестораны с 19 октября работают до 23:00 местного времени, им рекомендовано не проводить мероприятия массового характера - свадьбы и банкеты, также ограничена работа дискотек. В области была приостановлена деятельность домов культуры и работа учреждений культуры на открытых площадках, проведение областных спортивных и физкультурных мероприятий, за исключением тех, которые включены в официальный областной календарный план (они должны проводиться без зрителей, с числом участников, не превышающим 100 человек).

В Курганской области, по данным оперативного штаба на 3 декабря, за период пандемии зафиксировано 9 114 случаев коронавируса. При этом в последнее время число выявляемых инфицированных превышает 100 человек в сутки, тогда как летом и в начале осени оно составляло порядка 30.