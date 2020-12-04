Свердловский фонд поддержки предпринимательства принял почти 40 тыс. обращений в пандемию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) с начала пандемии принял почти 40 тыс. обращений от предпринимателей через специально созданный онлайн-инструмент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СОФПП в пятницу.

"В рамках антикризисных мер для бизнеса с 30.03.2020 г. на сайте СОФПП был создан специальный раздел "Антикризис" с кнопкой "Задать вопрос", где были размещены нормативные (федеральные и региональные) документы, шаблоны, разъяснения экспертов, анонсы вебинаров, записи уже прошедших вебинаров, полезные ссылки и контакты. За период с 30.03.2020 г. по 30.11.2020 г. в работу поступило более 39 тыс. 270 обращений", - сообщили в пресс-службе.

В фонде рассказали, что для поддержки малых и средних предприятий в сложной экономической ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции на базе центров "Мой бизнес" в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле была организована бесплатная горячая линия, которая включала не только традиционную телефонную связь - были запущены онлайн-чаты на сайте фонда, организованы прямые эфиры в соцсетях, выбинары, велась обработка заявок, поступивших с сайта и электронной почты. В работе было задействовано более 20 человек, в том числе четыре привлеченных эксперта консалтинговых агентств и адвокатских бюро, консультирующие по направлениям "налоги", "кадры", "кредитные договоры", "аренда" и др.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства - региональный институт развития, созданный в 2002 году правительством Свердловской области для финансового обеспечения развития малого и среднего бизнеса.