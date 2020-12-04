Свердловский СК начал проверку после заявления мужчины об избиении в отделе полиции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Житель Свердловской области заявил об избиении и пытках, которым он подвергся в отделе полиции в городе Кушве, следователи организовали проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Свердловской области два сотрудника полиции заставили мужчину, задержанного ранее за административное нарушение, раздеться, после чего начали бить его и угрожать. До этого мужчина 11 суток находился в изоляторе временного содержания.

"Проводится проверка, все обстоятельства выясняются, в том числе путем экспертных исследований и опросов ряда лиц. Что-либо определенное в данной ситуации говорить пока преждевременно", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о заявлении жителя города Кушвы об избиении в отделе полиции.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил ТАСС, что Батов (мужчина, написавший заявление - прим. ТАСС), который был ранее судим за наркотики, пытался вынести из изолятора "записку с информацией по криминальной истории, связанной с убийством", но никаких пыток к нему не применялось.

"Никаких насильственных мер, как сообщили мне в руководстве территориального ОВД, к мужчине не применялось. Возможно, на оговор сыщиков он пошел, чтобы таким образом оправдаться перед сокамерниками из-за не доставленного по адресу письма. Но точно дадут ответ на вопрос, превысили ли должностные полномочия сотрудники полиции, наши коллеги из регионального СКР, где по изложенным сведениям проводится соответствующая проверка", - сказал Горелых.