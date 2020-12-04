Новый медцентр в Свердловской области позволит сократить время прохождения КТ в три раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Оборудование медицинского центра для лечения внебольничной пневмонии, открывшего в Краснотурьинске (Свердловская область), позволит сократить время прохождения компьютерной томографии (КТ) в три раза - до трех минут. Об этом ТАСС сообщил в пятницу главный врач Краснотурьинской городской больницы Андрей Мальков.

"Медицинский центр для лечения внебольничной пневмонии, открывшийся в Краснотурьинске, за счет современного оборудования, установленного в центре, позволит сократить время прохождения КТ с 15 до приблизительно трех минут, что позволит существенно сократить время приема одного пациента", - сообщил он.

Мальков добавил, что медцентр рассчитан на 33 койки с возможностью расширения в два-три раза. Объем вложений в строительство и оснащение центра в Краснотурьинске составил 450 млн руб. - средства были предоставлены бизнесменом Олегом Дерипаской. По словам главврача, медцентр примет пациентов уже 7 декабря, что даст возможность увеличить объемы оказания плановой медпомощи в самой больнице.

Ранее Дерипаска профинансировал строительство медицинских центров в семи городах Сибири и Урала - в Краснотурьинске, Ачинске, Богучанах, Шелехове, Братске, Тайшете и Саяногорске. Затраты на строительство составили 4 млрд рублей. После открытия они будут переданы регионам и станут структурными подразделениями инфекционных или многопрофильных городских больниц.