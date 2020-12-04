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Пандемия COVID-19

Челябинская область получила 1 тыс. доз вакцины от коронавируса

Ее начнут развозить по муниципалитетам с 7 декабря

ЧЕЛЯБИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Челябинская область получила первую партию доз вакцины от коронавируса, с понедельника вакцину начнут развозить по муниципалитетам. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы правительства региона.

"Началась поставка вакцины от коронавируса в регионы. Челябинская область получила первую партию, в которой 1 тыс. доз. <…> Еще 2 тыс. доз вакцины поступят в регион в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Вакцина с соблюдением всех обязательных условий хранения размещена на областном аптечном складе.

По данным областного Минздрава, на утро 4 декабря в регионе подтверждено 27 847 случаев заражения коронавирусом (плюс 305 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 9 247 человек. Всего 17 628 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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