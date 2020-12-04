В Тюменской области для учащихся 6-10-х классов продлили дистанционное обучение

ТЮМЕНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Тюменской области продлили дистанционный формат обучения для учеников 6-10-х классов до 15 января, учащиеся 11-х классов с 7 декабря вернутся к очному формату. Об этом в пятницу сообщил оперативный штаб по региону.

"Ряд ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения COVID-19, продлен в Тюменской области до 15 января: до окончания второй четверти 2020/021 учебного года в школах Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска Заводоуковского городского округа, Тюменского муниципального района для учащихся 6-10 классов продлен режим дистанционного обучения. Ученики 11 классов с 7 декабря продолжат обучение в стандартном режиме", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что выдача продуктовых наборов учащимся из малоимущих семей, а также школьникам с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, находящимся на дистанционном формате обучения, будет продлена.

Как пояснили в оперативном штабе, перевод на обучение с применением дистанционных технологий - вынужденная мера, направленная на снижение роста заболеваемости и принимается исключительно с учетом прогноза эпидемиологической ситуации. "В настоящее время в очном формате уже обучаются школьники всех сельских территорий с 1 по 11 класс (кроме Тюменского района). В городах и Тюменском районе очно обучаются школьники с 1 по 5 класс. Таким образом, сегодня более 70% школьников Тюменской области обучаются в очной форме", - уточнили там.

В Тюменской области наблюдается рост заболеваемости с 6 октября, когда было зарегистрировано более 100 случаев заражения за сутки. На данный момент в Тюменской области введен масочный режим, граждане, вернувшиеся из заграничных поездок, должны соблюдать режим изоляции по месту жительства до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования, которое они обязаны пройти в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 6 декабря, с 16 ноября до 15 января в регионе введен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

По данным оперативного штаба, на 4 декабря 2020 года общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 18 914, выздоровели 15 879, умер 141 человек.