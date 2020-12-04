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Двух обвиняемых в поджоге автомобиля журналиста в Челябинске поместили под стражу

BMW корреспондента Znak.com Марины Малковой сгорел ночью 24 ноября на парковке в Курчатовском районе

ЧЕЛЯБИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Суд в Челябинске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум из трех мужчин, обвиняемых в поджоге автомобиля корреспондента интернет-издания Znak.com Марины Малковой. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

"Курчатовский районный суд Челябинска 4 декабря избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двух обвиняемых в поджоге автомобиля корреспондента издания Znak.com и повреждении двух соседних машин. Третьего задержанного, водителя машины, на которой привезли исполнителей, оставили под подпиской о невыезде", - сказала собеседница агентства.

Ранее со ссылкой на главного редактора издания Марию Плюснину сообщалось, что автомобиль BMW Малковой сгорел ночью 24 ноября на парковке в Курчатовском районе. По мнению редактора, случившееся может быть связано с профессиональной деятельностью журналистки. О задержании трех подозреваемых стало известно 4 декабря.

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