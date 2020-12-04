Тюменская область продлила режим повышенной готовности до 15 января

"Внести в постановление правительства Тюменской области <…> следующие изменения: заменить слова "по 6 декабря 2020 года" словами "по 15 января 2021 года", - указано в документе.

ТЮМЕНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил в регионе действие режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса до 15 января. Об этом говорится в постановлении правительства региона "О введении режима повышенной готовности".

В Тюменской области также до 15 января продлен дистанционный формат обучения для учащихся 6-10-х классов. Учащиеся 11-х классов с 7 декабря переходят на очный режим обучения.

На данный момент в Тюменской области введен масочный режим, граждане, вернувшиеся из загранпоездок, должны соблюдать режим изоляции по месту жительства до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования, который они обязаны пройти в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию. С 16 ноября по 15 января в регионе введен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

По данным оперативного штаба, на 4 декабря 2020 года общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 18 914 человек, выздоровели 15 879, умер 141 пациент.