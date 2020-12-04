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Рестораны и кафе 31 декабря в Югре будут работать с ограничениями

Организации общепита закроются в 23:00
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК 4 декабря. /ТАСС/. Заведения общепита будут работать до 23:00 31 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, однако для жителей и гостей есть возможность посетить ледовые городки, соблюдая меры предосторожности. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова.

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"В 23:00 эти организации будут закрываться, и мы пойдем домой. Можно остаться на улице, и все поселения подготовлены к Новому году, и иллюминация, и ледовые городки, но максимально рассредоточены должны и могут быть люди. Но мы ставим на домашний праздник в этом году", - сказала Комарова на "Прямой линии гостеприимства", отвечая на вопрос ведущей о работе общепита 31 декабря.

Онлайн-проект "Прямая линия гостеприимства" запущен в июне 2020 года проектным офисом АСИ по развитию туризма вместе с Партнерством туристско-информационных центров (НАИТО). Гости проекта - губернаторы российских регионов и представители туристических информационных центров - в прямом эфире рассказывают слушателям о новых направлениях поездок, уникальных местах и важных лайфхаках, которые помогут организовать интересное путешествие.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19Новый год и Рождество - 2021
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