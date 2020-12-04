Порядка 65 млн рублей собрано на благотворительном аукционе "Екатерининская ассамблея"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Крупнейший на Урале благотворительный проект "Екатерининская ассамблея" собрал порядка 65 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей в пятницу.

"Итого на аукционе собрано порядка 65 млн рублей. С учетом 29,9 млн рублей, оставшихся от сбора средств 2019 года, покрываются потребности всех трех благополучателей 2020 года", - сообщили там.

Там рассказали, что на аукционе были разыграны баночка маринованных грибов, приготовленных Алисой Фрейндлих по ее фирменному рецепту, футболка с автографами сборной России ЧМ по футболу - 2018, лыжи Антона Шипулина с эстафетной гонки Олимпиады - 2014 с автографом спортсмена и другие лоты.

Крупнейший на Урале благотворительный проект "Екатерининская ассамблея", названный в честь святой великомученицы Екатерины - покровительницы Екатеринбурга, проводят с 2011 года. Его главным событием является аукцион, на котором в качестве лотов выставляют предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные в ходе аукциона средства идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта.

В пресс-службе рассказали, что в этом году проектом-благополучателем стал проект "Здоровье ученика - приоритет школы!" по капитальному ремонту и полному оснащению необходимым оборудованием медицинского отделения Верхнепышминской школы-интерната имени С. А. Мартиросяна для детей с глубокими нарушениями зрения. Стоимость проекта оценивается в 16 млн 77 тыс. рублей. Вторым благополучателем стал проект "Социополис" некоммерческой организации "Благое дело" по созданию инклюзивного комплекса в п. Верх-Нейвинский, включающего сопровождаемое проживание, трудозанятость и социокультурную инклюзию, в качестве стационарно-замещающей модели жизнеустройства людей с инвалидностью на территории Свердловской области. Третий проект - "Создание Центра нутритивной поддержки на базе отделения паллиативной помощи ГАУЗ СО "ОДКБ" и обеспечение лечебным питанием детей с паллиативными состояниями".