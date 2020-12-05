Российские сказочные герои открыли фестиваль Урал Мороза под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Фестиваль "День рождения Урал Мороза" собрал сказочных героев со всей страны в арамильском Парке сказов в Свердловской области. На Урал приехал алтайский Дед Мороз, Тол Бабай (удмуртский Дед Мороз), Елена Прекрасная и Кощей Бессмертный из резиденции в Курганской области, Жар-Птица и Конек-Горбунок из Тюменской области, Кокованя и Даренка из Свердловской области, сообщил в субботу ТАСС пресс-секретарь парка Влад Бородин.

"На сцену вышли восемь сказочных героев из Удмуртии, Алтайского края, Тюменской, Курганской и Свердловской областей. В последний момент в числе гостей именинника появились герои удмуртских народных сказок - Сандыр Агай и Лымы ныл (снежная девочка)", - сказал он.

Гости парка уже смогли принять участие в сказочном квесте с Бабой Ягой. На фестивале проведут конкурс красоты среди снеговиков, битву снежками, соревнования для пап, которые вживутся в роль Деда Мороза, фейерверк, фаер-шоу и другие развлечения.

В этом году из-за ситуации с пандемией организаторы рассредоточивают гостей по территории площадки, чтобы не допустить скопления людей. Кроме того, значительно уменьшили количество мероприятий в помещениях и число людей в группах гостей.

Урал Мороз - главный зимний волшебник на Урале. Первый раз организаторы смогли пригласить сказочных героев со всей России на его день рождения в 2018 году, тогда на праздник прибыли девять персонажей.

Парк сказов - первый на Урале семейный тематический парк, посвященный традиционной уральской народной культуре, сказам Павла Бажова и русской сказке. Идея создания парка - сохранить историю и культуру Урала, возродить его традиции и познакомить с туристскими брендами Свердловской области.