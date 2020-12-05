Оперштаб Урала ответил на заявление Голиковой о проблемах работы горячей линии по COVID-19

Ранее в пятницу Голикова на брифинге в Доме правительства РФ сказала, что в Свердловской области, а также Белгородской области и Санкт-Петербурге есть сложности с дозвоном на горячие линии по коронавирусу.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Время ожидания ответа по единому номеру 122 по вопросам коронавируса в Свердловской области составляет около двух минут. Об этом сообщили в субботу ТАСС в региональном оперативном штабе, комментируя заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой о проблемах с дозвоном на линию.

"По данным регионального ОНФ, уже сейчас среднее время в Свердловской области составляет около двух минут. Даже если возникает ситуация, при которой все операторы на линии 122 заняты, система фиксирует каждый вызов, и первый освободившийся оператор переключается на дозвон сошедших с линии вызовов", - сказали в оперштабе.

За первые сутки штатной работы горячей линии было обработано около 6 тыс. звонков. За работой центра следят специалисты и наблюдатели. Все возникающие недочеты, по данным оперштаба, оперативно устраняются.

В свердловском контактном центре работают 22 оператора. К работе привлекаются волонтеры. Всего прошли обучение порядка 80 студентов областного медицинского колледжа.

По данным регионального оперштаба на 5 декабря, общее количество зафиксированных в регионе случаев заражения новой коронавирусной инфекцией составляет 48 233, число выписанных - 40 474, умерли 1 090 человек.