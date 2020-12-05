На Урале прошла реконструкция событий, связанных с III фестивалем Свердловского рок-клуба

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря /ТАСС/. Реконструкция событий, связанных с III фестивалем Свердловского рок-клуба, который прошел в 1988 году, прошла в онлайн-формате в Музее истории Екатеринбурга. В ней приняли участие президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов и композитор Александр Пантыкин, которого считают "дедушкой уральского рока".

"[Третий фестиваль -] это самый интересный фестиваль. К этому времени рокеры уже наработали концертную практику. То есть это уже не самодеятельность тех коллективов, которых мы видели на первом фестивале, в 1988 году они уже были на другом уровне, они уже десятки концертов дали, тот же "Наутилус", и "Чайф" выступал - и это уже было профессионально", - сказал Грахов, поясняя, почему именно этот фестиваль был значим для клуба.

Сегодня участники тех событий поделились своими воспоминаниями. Зрители также увидели фрагменты фестиваля рок-клуба 1988 года, редкие видеодокументы авторства Кирилла Котельникова и Олега Раковича.

Грахов подчеркнул, что на свердловских рок-фестивалях выступали в том числе иностранные группы - из ФРГ, Финляндии, Дании. Но именно на третий фестиваль в списки выступающих не попали артисты-гости - они не смогли пройти жесткий отбор из-за огромного числа местных талантливых музыкантов. Пантыкин добавил, что третий фестиваль также стал отличительным от остальных тем, что тогда появилась группа "Агата Кристи".

Кроме того, впервые прозвучал рассказ Владимира Шахрина о записи самого первого альбома группы "Чайф". А Николай Грахов и Александр Пантыкин рассказали о том, как на самом деле формировалось рок-сообщество в Свердловске (теперь Екатеринбург), как были созданы группы "Сонанс", "Трек", "Урфин Джюс".

Также состоялся дебют песен из репертуара музыкальной студии "Сонанс" в исполнении автора и лидер-гитариста группы "Трек" Михаила Перова, прозвучало живое выступление квартета Союза композиторов Свердловской области под руководством Евгения Кузнецова со знаменитым попурри на песни популярнейших Свердловских рок-групп.

О проекте "Реставрация концертов"

Реализация проекта "Реставрация концертов" идет при поддержке Фонда президентских грантов. В Екатеринбурге уже был реконструирован концерт, который состоялся 120 лет назад по случаю открытия первого на Урале концертного зала. Также планируется реконструировать знаковый для города концерт, посвященный композитору и основателю первой в Екатеринбурге музыкальной школы Маркиану Фролову.