Медучреждения Челябинской области готовы к принятию партии вакцины от коронавируса

ЧЕЛЯБИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Медики Челябинской области подготовили все необходимое оборудование для перевозки и хранения вакцины от коронавируса, а также помещения процедурных кабинетов. Составлены предварительные списки жителей, которым в приоритетном порядке будут делать прививку, сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

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4 декабря со ссылкой на местные власти сообщалось, что регион начал получать партию вакцины, состоящую из 3 тыс. доз. Ранее, в сентябре, в область поступала пробная партия из 42 доз.

"Челябинская область готова к принятию второй поставки вакцины, схемы отработаны. Подготовлено все необходимое оборудование для ее перевозки и хранения", - сказали ТАСС в пресс-службе Минздрава.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что помещения процедурных кабинетов подготовлены заранее и в полной мере соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

"Уже составлены предварительные списки наиболее социально активных профессий [из числа людей], которые согласны прививаться. Это медработники и учителя, прививать людей будут добровольно. Непосредственно перед вакцинацией они проходят дополнительные обследования, после чего становится понятно, можно ли в данный период по состоянию здоровья им ставить прививку", - отметили в пресс-службе.

По данным областного Минздрава, на утро 5 декабря в регионе подтверждено 28 150 случаев заражения коронавирусом (303 новых подтверждения ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 9 306 человек. Всего 17 860 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.