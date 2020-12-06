Полпред в УрФО считает, что аэропорт в Тобольске поможет привлечь туристов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Создание аэропорта в Тобольске (Тюменская область) делает среду привлекательной для туристов. Об этом заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Конечно, мы получаем синергетический эффект. Меняется среда, появляются туристы. Поэтому однозначно, что эффект от этого будет", - сказал полпред.

Реализация проекта по строительству аэропорта в Тобольске ведется совместно компанией "Сибур" и властями Тюменской области. Его стоимость, по разным оценкам, составляет от 12 млрд до 15 млрд рублей. Сообщалось, что ввести аэропорт в эксплуатацию и начать регулярные пассажирские рейсы планируется со второй половины 2021 года.

Уже введены в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки и перрон аэродрома, а также навигационное, светосигнальное и метеорологическое оборудование. Взлетно-посадочная полоса включена в число действующих аэродромов страны, ее параметры позволят принимать самолеты средней дальности типа Boeing 737-800, Ту-204/214 и Airbus A321 и Sukhoi Superjet 100.