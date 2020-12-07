Власти ЯНАО выделили более 47 млн рублей на поддержку коренных народов севера в пандемию

ТАСС, 7 декабря. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выделили более 47 млн рублей представителям коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в качестве социальной поддержки в пандемию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Отдельным категориям граждан из числа КМНС ЯНАО, ведущих традиционный образ жизни, была направлена единовременная социальная выплата за счет средств окружного бюджета. Она предусмотрена для двух категорий граждан - это пожилые (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше) и семьи с детьми в возрасте до 18 лет. Размер пособия составил 5 000 на каждого ямальца в почтенном возрасте или ребенка", - сказали в пресс-службе.

Единовременная социальная выплата была назначена и выплачена 1 609 пожилым гражданам и на 7,8 тыс. детей. При этом в правительстве подчеркнули, что случаев заражения коронавирусом среди кочующего населения нет.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на Ямале проживают около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), это 13% от всех КМНС России. Ненцы - 30,6 тыс. (73%), ханты - 9 тыс. (22%), селькупы - 2 тыс. (5%). Кочевой образ жизни ведут 16,5 тыс. человек. С 2002 по 2010 годы численность коренных северян на Ямале увеличилась более чем на 4 тыс. человек (11,5%).

За все время пандемии коронавирусом в регионе заразились 27 510 человек. Большая часть заразившихся (22 684 человека) проживают в населенных пунктах Ямала. Кроме того, 4 826 случаев заражения было зафиксировано на месторождениях региона. Выздоровели 19 138 человек, 273 умерли.