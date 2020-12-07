На Ямале возбудили уголовное дело против охотников, убивших семь лосей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по факту убийства семи лосей возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). У охотников имелось разрешение на добычу только двух особей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО в понедельник.

"Прокуратура Приуралького района проверила законность возбуждения уголовного дела в отношении охотников, совершивших преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сотрудниками службы по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов на приграничной территории Шурышкарского и Приуральского районов обнаружены семь убитых лосей. Также были установлены шесть жителей села Катровож Приуральского района, у которых имелось разрешение на добычу только двух особей лося. У охотников изъято оружие. "Причинен ущерб охотничьим ресурсам в размере 400 тыс. рублей, что является особо крупным размером", - добавили в прокуратуре.

Прокурор района дал указания органу дознания о принятии исчерпывающих мер по возмещению ущерба и изобличению лиц, причастных к совершению преступления. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры. За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.