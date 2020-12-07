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Пандемия COVID-19

В Екатеринбурге проверяют сообщения о медбрате, якобы желавшем смерти пациентам

Как утверждает девушка на видео, опубликованном Telegram-каналом Mash, инцидент произошел в больнице № 14

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Управление здравоохранения Екатеринбурга начало проверку информации о медбрате больницы № 14, который якобы публично желал смерти своим пациентам, сообщили ТАСС в понедельник в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Telegram-канал Mash ранее опубликовал видео, на котором девушка рассказывает о медбрате, заявившем в больнице, что он бы "всем здесь поставил укол, чтобы вы сдохли все". Она также утверждает, что ее бабушку выписали, так и не вылечив от коронавирусной инфекции.

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"Для установления всех обстоятельств в данном случае родственникам необходимо обратиться к руководству больницы, которое готово к всестороннему разбирательству ситуации", - заявили в оперативном штабе.

По его данным, в больнице № 14 хватает коек, а пациенты получают необходимое лечение в полном объеме. "Переводы пациентов внутри больницы, равно как и перевод на амбулаторный этап лечения, проводятся лечащим врачом по показаниям", - напомнили в штабе.

"При этом по сообщениям в СМИ о высказывании сотрудника больницы горздравом проводится проверка. Если факт частично или полностью подтвердится, будут приняты соответствующие меры. Поскольку даже в ситуации высокой нагрузки, которая, безусловно, легла на плечи медиков, подобные высказывания в адрес пациентов недопустимы", - заключили в штабе.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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