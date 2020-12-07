В Екатеринбурге проверяют сообщения о медбрате, якобы желавшем смерти пациентам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Управление здравоохранения Екатеринбурга начало проверку информации о медбрате больницы № 14, который якобы публично желал смерти своим пациентам, сообщили ТАСС в понедельник в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Telegram-канал Mash ранее опубликовал видео, на котором девушка рассказывает о медбрате, заявившем в больнице, что он бы "всем здесь поставил укол, чтобы вы сдохли все". Она также утверждает, что ее бабушку выписали, так и не вылечив от коронавирусной инфекции.