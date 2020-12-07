Жительницу Челябинской области обвиняют в покушении на убийство семимесячной дочери

ЧЕЛЯБИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Управление Следственного комитета РФ в Челябинской области предъявило обвинение местной жительнице в попытке убийства семимесячной дочери. Женщина ударила ребенка головой о дверной проем, девочка госпитализирована. Об этом говорится в сообщении пресс-центра управления ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пунктом "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на совершение убийства). <...> Женщина обвиняется в покушении на совершение убийства семимесячной дочери", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 4 декабря в квартире одного из домов Магнитогорска обвиняемая бросила дочь в косяк дверного проема. При этом женщина была в состоянии алкогольного опьянения. После происшествия ребенок с тяжелой травой головы был доставлен в лечебное учреждение.

По ходатайству следователя СК суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу.