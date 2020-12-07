Тюменские ЗАГСы продлили ограничения по количеству присутствующих на церемониях

"Государственная регистрация заключения брака в присутствии не более 10 участников церемонии продлена до 15 января 2021 года", - говорится в сообщении.

ТЮМЕНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Ограничения по количеству присутствующих на церемонии продлили в тюменских ЗАГСах до 15 января, сообщило в понедельник управление записи актов гражданского состояния Тюменской области.

В управлении добавили, что органы ЗАГСа Тюменской области работают по предварительной записи за исключением государственной регистрации смерти. Необходимость соблюдения гражданами противоэпидемических мер при посещении органов ЗАГС региона сохраняется.

Также до 15 января в Тюменской области ранее был продлен режим повышенной готовности и дистанционный формат обучения для учеников 6-10-х классов, учащиеся 11-х классов с 7 декабря вернутся к очному формату.

На данный момент в Тюменской области введен масочный режим, граждане, вернувшиеся из загранпоездок, должны соблюдать режим изоляции по месту жительства до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования, который они обязаны пройти в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию. С 16 ноября по 15 января в регионе введен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

По данным оперативного штаба на 6 декабря, общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 19 241 человек, выздоровели 16 688, умерли 143 пациента.