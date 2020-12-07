Более 700 семей из свердловских сел улучшили жилищные условия по льготной ипотеке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Более свердловских 700 семей из сельских территорий воспользовались в 2020 году льготной программой "Сельская ипотека" и улучшили жилищные условия. Об этом в понедельник сообщил департамент информационной политики региона по итогам совещания правительства.

"Уже более 700 свердловских семей, проживающих в сельской местности Свердловской области, смогли улучшить свои жилищные условия благодаря льготной ипотеке", - говорится в сообщении.

Как ранее в сентябре сообщил Минсельхоз, средний размер кредита для одной семьи составляет 2 млн рублей, средний период выдачи - 17 лет, средняя ставка - 2,7%. В 2020 году на реализацию программы выделен 1 млрд рублей. Эти средства направлены на жилищное строительство и благоустройство домовладений, на создание инфраструктуры и улучшение облика уральских сел, а также на развитие транспорта и содействие занятости жителей таких территорий.

Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе. Программа действует с 2020 года и предусматривает условия кредитования по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории.